Train spécial « des Oeufs » Écueillé Écueillé Catégories d’Évènement: Écueillé

Indre

Train spécial « des Oeufs », 10 avril 2023, Écueillé Écueillé. Écueillé ,Indre , Écueillé Train spécial « des Oeufs » 96 bis, Avenue de la Gare Écueillé Indre

2023-04-10 – 2023-04-10 Écueillé

Indre Écueillé . Le train du Bas-Berry invite petits et grands à venir monter à bord du « train des oeufs ». Départ du train à 14h30 de la gare d’Ecueillé et retour vers 17h30. Sur réservation : places limitées. Réservez votre place à bord du train des œufs. Profitez d’une balade et d’une chasse aux œufs. traindubasberry@gmail.com +33 2 54 22 19 21 http://www.traintouristiquedubasberry.com/ © SABA train du Bas Berry

Écueillé

dernière mise à jour : 2023-04-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Écueillé, Indre Autres Lieu Écueillé Adresse 96 bis, Avenue de la Gare Écueillé Indre Ville Écueillé Écueillé Departement Indre Tarif Lieu Ville Écueillé

Écueillé Écueillé Écueillé Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ecueille ecueille/

Train spécial « des Oeufs » 2023-04-10 was last modified: by Train spécial « des Oeufs » Écueillé 10 avril 2023 96 bis Avenue de la Gare Écueillé Indre Écueillé Indre

Écueillé Écueillé Indre