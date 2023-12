Stage adultes – Gravure Ecu de France Viroflay, 20 janvier 2024, Viroflay.

Stage adultes – Gravure 20 et 27 janvier 2024 Ecu de France Tarifs : 78 € et 54 € (pour les moins de 25 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T14:30:00+01:00 – 2024-01-20T17:30:00+01:00

Fin : 2024-01-27T14:30:00+01:00 – 2024-01-27T17:30:00+01:00

Essayez-vous à la gravure en taille directe sur différentes matrices, en découvrant plusieurs procédés d’impression en noir et blanc et en couleurs, sur des thématiques variées.

Pour débutants ou initiés. Avec Caroles Forges.

Stage de 6h. Renseignement et inscription à l’accueil de l’Ecu de France ou par mail.

Ecu de France 1 Rue Robert Cahen, 78220 Viroflay Viroflay 78220 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « culture@ville-viroflay.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0139071180 »}]