Stage en familles Ecu de France Viroflay, 23 octobre 2023, Viroflay.

Stage en familles 23 – 25 octobre Ecu de France Forfaits : 95 € 1 adulte et 1 enfant, 116 € 1 adulte et 2 enfants et 138 €

1 adulte et 3 enfants.

Photographie : soyez modèle et photographe, puis repartez avec une photo de famille prête à encadrer. Avec Nicolas Girault.

Mosaïque : réalisez de petites mosaïques d’un motif commun à assembler comme un puzzle. Avec Valérie Duboc.

Trois séances de 2h / Stage de 6h.

Ecu de France 1 Rue Robert Cahen, 78220 Viroflay Viroflay 78220 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « culture@ville-viroflay.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0139071180 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T10:00:00+02:00 – 2023-10-23T12:00:00+02:00

2023-10-25T14:00:00+02:00 – 2023-10-25T16:00:00+02:00