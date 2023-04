Les secrets de fabrication du fromage avec Dominique 15 Rue de l’Église, 9 août 2023, Ectot-lès-Baons.

Loin du tumulte de l’industrie et de la grande distribution, Dominique Carpentier vous accueille avec plaisir dans son ferme au look atypique. Ses fromages sont 100% faits mains, affinés sur place avec des saveurs et des produits différents fabriqués à partir des animaux de son élevage. Des produits qu’il propose à la vente dans son chalet de montagne, à la façade rétro comme dans les anciennes usines. Le mot Fromagerie y est même dessiné à la brique dans le silex, combinaison typique de l’habitat cauchois.

Venez découvrir sa production :

*des fromages de chèvre : des fromages frais à l’ail des ours, une tomme affinée 3/4 mois le chèvre frais, la tomme de chèvre,

*des fromages au lait de vache : sa spécialité “Le P’tit Ectotais”, une tomme affinée aux fleurs

*ses fromages de brebis : frais, ail des ours, tomme….

Durée: 1h.

2023-08-09 à 16:00:00 ; fin : 2023-08-09 . .

15 Rue de l’Église

Ectot-lès-Baons 76970 Seine-Maritime Normandie



Far from the hustle and bustle of industry and mass distribution, Dominique Carpentier welcomes you with pleasure to his farm with its atypical look. His cheeses are 100% handmade, matured on site with different flavors and products made from the animals of his farm. These products are available for sale in his mountain chalet, with a retro facade like in the old factories. The word « Fromagerie » is even drawn in the brick in the flint, a typical combination of the Cauchois habitat.

Come and discover its production :

*goat’s milk cheeses: fresh cheeses with wild garlic, a tomme matured for 3/4 months, the fresh goat’s tomme,

*cow’s milk cheeses : his speciality « Le P’tit Ectotais », a tomme matured with flowers

*its ewe’s milk cheeses: fresh, bear’s garlic, tomme….

Duration: 1 hour

Lejos del ajetreo de la industria y la gran distribución, Dominique Carpentier le da la bienvenida a su granja de aspecto atípico. Sus quesos son 100% artesanales, madurados in situ con diferentes sabores y productos elaborados a partir de los animales de su granja. Estos productos están a la venta en su chalé de montaña, con una fachada retro como la de las antiguas fábricas. La palabra « Fromagerie » está incluso dibujada en ladrillo en el sílex, una combinación típica del hábitat de los Cauchois.

Venga a descubrir su producción:

*quesos de leche de cabra: quesos frescos con ajo silvestre, un tomme madurado durante 3/4 meses, tomme fresco de leche de cabra,

*sus quesos de leche de vaca: su especialidad, Le P?tit Ectotais, una tomme madurada con flores

*sus quesos de oveja: fresco, ajo de oso, tomme, etc.

Duración: 1 hora

Weit entfernt vom Trubel der Industrie und der großen Handelsketten empfängt Sie Dominique Carpentier gerne auf seinem untypisch aussehenden Bauernhof. Seine Käsesorten sind zu 100 % handgemacht und reifen vor Ort mit unterschiedlichen Geschmacksrichtungen und Produkten, die aus den Tieren seiner Zucht hergestellt werden. Diese Produkte bietet er in seiner Berghütte zum Verkauf an, die eine Retro-Fassade wie in einer alten Fabrik hat. Das Wort Fromagerie ist dort sogar mit Ziegelsteinen in den Feuerstein gezeichnet, eine typische Kombination für die Siedlungen der Cauchois.

Kommen Sie und entdecken Sie seine Produktion :

*ziegenkäse: Frischkäse mit Bärlauch, ein 3/4 Monate gereifter Tomme Ziegenfrischkäse, Tomme de chèvre (Ziegenkäse),

*kuhmilchkäse: seine Spezialität Le P?tit Ectotais », ein mit Blumen verfeinerter Tomme

*schafskäse: Frischkäse, Bärlauch, Tomme?

Dauer: 1 Stunde

Mise à jour le 2023-04-12 par Communauté de communes Plateau de Caux – Doudeville – Yerville