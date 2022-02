« Ecstasy» par ZONE-poème- Grange de la Ferme Dupire, 16 mars 2022, Villeneuve-d'Ascq.

Grange de la Ferme Dupire, le mercredi 16 mars à 20:30

Texte : Emilie Dickinson / Simon Capelle Mise en scène : Mélodie Lasselin en collaboration avec les 20 interprètes Traverser les écrits d’Emily Dickinson, c’est immédiatement convoquer l’œuvre de la plus grande poétesse de langue anglaise depuis Shakespeare. C’est aussi déchiffrer une vie simple, presque entièrement cachée, loin de la célébrité et du monde surexposé. En compagnie d’Emily Dickinson, faire le pari de la douceur, de la légèreté, d’un regard franc et délicat sur les autres, et le plaisir de partager pas à pas la vie d’une artiste indisciplinée. Une proposition pour, peut-être, nous soigner les uns les autres et réparer le monde. Extase : Affection du cerveau dans laquelle l’exaltation de certaines idées, absorbant l’attention, suspend les sensations, arrête les mouvements volontaires, et même ralentit quelquefois l’action vitale. L’extase diffère de la catalepsie, en ce que, dans la catalepsie, les fonctions intellectuelles sont complètement suspendues, tandis que dans l’extase elles sont seulement détournées. (100 m Métro Triolo)

8/5 € Abonnements Festival à tarifs dégressifs

« Ecstasy» par ZONE-poème, une pièce de théâtre chorégraphique. Mercredi 16 mars de 20h30 à 21h30

Grange de la Ferme Dupire 80 rue Yves Decugis 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Saint-Sauveur Nord



2022-03-16T20:30:00 2022-03-16T21:30:00