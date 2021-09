Toulouse Centre culturel Henri-Desbals Haute-Garonne, Toulouse Écroué de rire Centre culturel Henri-Desbals Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Écroué de rire Centre culturel Henri-Desbals, 5 novembre 2021, Toulouse. Écroué de rire

Centre culturel Henri-Desbals, le vendredi 5 novembre à 20:30

### Dans le cadre des Rencontres Toucouleurs de l’association Dell’Arte **David Desclos** Un homme, une histoire, une cause… David Desclos n’a pas besoin d’inventer des histoires, sa vie en est une. Ex-caïd passé plusieurs fois par la case prison, il raconte tout, de son casse déjoué à son histoire d’amour réussie, en passant par la garde à vue et les cavales. Plus qu’un spectacle, c’est une histoire vraie, un cri du coeur, sincère et généreux. Une réalité qui dépasse largement la fiction. **Mise en scène** Stomy Bugsy Infos et réservations [toucouleurs.fr](http://toucouleurs.fr/) Culture Centre culturel Henri-Desbals 128 Rue Henri Desbals, 31100 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-05T20:30:00 2021-11-05T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Centre culturel Henri-Desbals Adresse 128 Rue Henri Desbals, 31100 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Centre culturel Henri-Desbals Toulouse