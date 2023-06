Journée Solid’aire à ECROMAGNY (70) ECROMAGNY Fakarava, 14 juin 2023, Fakarava.

Journée Solid’aire à ECROMAGNY (70) Mercredi 14 juin, 09h00 ECROMAGNY

La MSA de Franche-Comté, la Communauté de Communes des 1000 Etangs, la Maison France Services de Melisey …

proposent une journée ludique et conviviale à des familles (avec des enfants de 4 à 12 ans) et des personnes de plus de 60 ans

le 14 juin 2023 de 9h15 à 16h30 au bord du lac D’ECROMAGNY.

Au programme : magie, cirque, ferme pédagogique …

ECROMAGNY Etang d’Ecromagny Fakarava Raraka Polynésie française

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-14T21:00:00+02:00 – 2023-06-15T05:00:00+02:00

2023-06-14T21:00:00+02:00 – 2023-06-15T05:00:00+02:00

famille enfants