Écrivains en bord de mer – 25ème édition Chapelle Ste Anne,Place du Général Leclerc 44500 La baule, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, La baule.

Écrivains en bord de mer – 25ème édition

du jeudi 8 juillet au dimanche 11 juillet à Chapelle Ste Anne, Place du Général Leclerc 44500 La baule

Les rencontres Écrivains en bord de mer, 25e édition en 2021, ont pour objectif de faire découvrir la création littéraire contemporaine en invitant des acteurs du monde littéraire (écrivains, critiques, traducteurs, éditeurs, universitaires…) français et étrangers. Cela pour appréhender le monde d’aujourd’hui et mieux le comprendre au travers du regard des artistes. La littérature, lieu d’expression de l’intelligence L’objectif est, comme chaque année, de prouver que la littérature est le lieu par excellence de l’expression de l’intelligence, de l’émotion, de l’empathie, qu’elle se défie des injonctions et de toutes perspectives normatives. Dans cette période de troubles que vous vivons, les écrivains explorent tous les possibles. Leurs éclairages donnent des indices et une grande pertinence pour comprendre l’humanité dans ses bons ou ses mauvais travers. Pendant quatre jours les spectateurs sont invités à rencontrer des acteurs du monde des livres à l’occasion de débats, conférences, lectures, performances, projections de documentaires ou de films, et à découvrir la littérature contemporaine. Dans une ambiance conviviale et décontractée, nous parcourons avec sérieux et exigence la littérature. Les grandes lignes du festival Faire découvrir de nouveaux écrivains, retrouver des auteurs renommés, revisiter des grands auteurs qui ont marqué l’histoire littéraire, débattre de grands thèmes sociétaux à travers l’évocation d’ouvrages parus récemment, sont les grandes lignes de cette manifestation. Brigitte et Bernard Martin, responsables des éditions Joca Seria se réjouissent de présenter la 25e édition de ce festival de littérature contemporaine avec toujours le même enthousiasme et le même professionnalisme. Les auteurs invités : -Céline Curiol, Les Lois de l’ascension, Actes Sud, janvier 2021 -Mathias Énard (sous réserve) Le Banquet annuel de la Confrérie des fossoyeurs, Actes Sud, oct. 2020 -Yannick Haenel, Janvier 2015, le procès, Les échappées, 2021 -Nathalie Kuperman, On était des poissons, Flammarion, janvier 2021 -Emmanuel Ruben pour une lecture de Nœuds de vie de Julien Gracq, José Corti, janvier 2021 -Joy Sorman, A la folie, Flammarion, février 2021 Donna Stonecipher, Cité modèle, joca seria, février 2021 -Sigolène Vinson, La Canine de George, L’Observatoire, janvier 2021 _Liste des invités en cours – d’autres écrivains viendront prochainement la compléter._ **Entrée libre et gratuite ** [Ecrivains en bord de mer](http://www.ecrivainsenborddemer.fr/)

Chapelle Ste Anne,Place du Général Leclerc 44500 La baule Chapelle Ste Anne, Place du Général Leclerc 44500 La baule La baule Loire-Atlantique



