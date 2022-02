Ecrivains célèbres dans le quartier Notre-Dame – Office de Tourisme de Versailles

Office de Tourisme de Versailles, le samedi 26 février à 15:00

Sur les pas de Balzac, Marcel Proust, Sacha Guitry, Madame de Sévigné, La Bruyère, Mallarmé, et bien d’autres encore, parcourez les rues de la ville de Versailles qui ont servi de cadre et de stimulant à leur inspiration, tout en lisant quelques pages de leurs œuvres… Le saviez-vous ? Du 17e au 20e siècle, le charme de Versailles n’a jamais cessé d’agir sur l’esprit des poètes et des écrivains… Office de Tourisme de Versailles 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles

