Ecrivaines et héritières Villa Gillet, 19 mai 2022, Lyon.

Ecrivaines et héritières

Villa Gillet, le jeudi 19 mai à 20:00

De Belfast à Amsterdam en passant par Prague, un parcours à travers nos histoires européennes partagées : témoin l’une et l’autre des divisions de l’Europe, les romancières nord-irlandaise et tchèque Jan Carson et Lenka Horňáková-Civade se saisissent de l’art de la fiction pour faire dialoguer les héritages. Lauréate du prix de littérature de l’Union européenne en 2019 pour son roman Lanceurs de feu (Sabine Wespieser, 2021, trad. Dominique Goy-Blanquet), Jan Carson a une oeuvre multiforme et engagée, entre romans, nouvelles, ateliers d’écriture et spoken word. Empreint de réalisme magique, son roman s’empare du conflit nord-irlandais dans un style flamboyant et neuf, renouvelant les formes du récit pour retourner sur la 6 matière de l’histoire. L’écrivaine et peintre Lenka Horňáková-Civade (Un regard bleu, Alma Éditeur, 2022) fait revivre et dialoguer dans une rencontre fictive deux piliers d’une culture européenne partagée : Rembrandt, grand maître de la peinture baroque, et Comenius, philosophe tchèque exilé et père de nos pédagogies modernes.

Sur inscription – 5 € / Gratuit (lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minima sociaux sur présentation d’un justificatif)

Jan Carson (Irlande du Nord) et Lenka Horňakova-Civade (Tchéquie/France) en conversation avec Kerenn Elkaïm (critique littéraire).

Villa Gillet 25 rue Chazière Lyon Serin Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-19T20:00:00 2022-05-19T21:00:00