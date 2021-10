Lille Chez Djouheur Lille, Nord Ecrivaine publique Chez Djouheur Lille Catégories d’évènement: Lille

Ecrivaine publique Chez Djouheur, 12 novembre 2021, Lille. Ecrivaine publique

du vendredi 12 novembre au vendredi 26 août 2022 à Chez Djouheur GRATUIT ET SANS RESERVATION

Besoin d’un coup de main dans vos démarches administratives ? D’un accompagnement pour lire un courrier reçu ? Odile est là pour vous aider ! Chez Djouheur 83 rue Pierre Legrand, 59800, Lille Lille Fives Nord

