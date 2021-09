Nantes Médiathèque Espace Jacques Demy Loire-Atlantique, Nantes Écrivain public Médiathèque Espace Jacques Demy Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Écrivain public Médiathèque Espace Jacques Demy, 8 décembre 2021, Nantes. 2021-12-08

Horaire : 10:00 12:00

Gratuit : oui Des écrivains publics bénévoles proposent une aide gratuite pour la rédaction de courriers, à caractère privé, administratif ou professionnel.Hors vacances scolaires, sur rendez-vous Médiathèque Espace Jacques Demy adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville 02 40 41 95 95 http://bm.nantes.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Médiathèque Espace Jacques Demy Adresse 24 Quai de la Fosse Ville Nantes lieuville Médiathèque Espace Jacques Demy Nantes