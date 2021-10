Paris Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC) île de France, Paris Écritures japonaises Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC) Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Écritures japonaises Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC), 26 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 26 octobre au 24 décembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 10h à 22h

gratuit

Pour célébrer leur 10e anniversaire au sein du Pôle des langues et civilisations, la BULAC et l’Inalco ouvriront les festivités par une exposition et deux journées d’étude, à la thématique inédite en France, explorant l’écriture japonaise. Via le projet BLine japonais-latin d’André Baldinger, l’exposition pénètre l’univers de ces deux écritures, leurs répertoires formels et leurs histoires respectives. Elle témoigne d’un processus de travail et du défi de concevoir un set de caractères japonais-latin pour une composition à l’horizontale et bilingue. Ce projet artistique a bénéficié du soutien du CNAP et d’une résidence de recherche à la Villa Kujoyama à Kyoto (JP). Parallèlement au monde des caractères et des signes, est proposée au regard du visiteur une riche sélection d’affiches japonaises de 1960 à nos jours – période à la créativité foisonnante, comme pour l’invention de caractères. Visite guidée inaugurale le mardi 26 octobre à 18h, sur inscription. Expositions -> Autre expo Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC) 65 rue des Grands Moulins Paris 75013

14 : Bibliothèque François Mitterrand (235m) 14 : Olympiades (648m) 27, 62, 64, 89, 132, 325, N131 RER C (Bibliothèque François-Mitterrand) T3 (Avenue de France)

Contact : Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC) 0181691831 action-culturelle@bulac.fr https://www.facebook.com/BULAC.Paris https://twitter.com/B_U_LA_C Expositions -> Autre expo Étudiants;Bibliothèques

Date complète :

2021-10-26T10:00:00+02:00_2021-10-26T22:00:00+02:00;2021-10-27T10:00:00+02:00_2021-10-27T22:00:00+02:00;2021-10-28T10:00:00+02:00_2021-10-28T22:00:00+02:00;2021-10-29T10:00:00+02:00_2021-10-29T22:00:00+02:00;2021-10-30T10:00:00+02:00_2021-10-30T22:00:00+02:00;2021-11-01T10:00:00+01:00_2021-11-01T22:00:00+01:00;2021-11-02T10:00:00+01:00_2021-11-02T22:00:00+01:00;2021-11-03T10:00:00+01:00_2021-11-03T22:00:00+01:00;2021-11-04T10:00:00+01:00_2021-11-04T22:00:00+01:00;2021-11-05T10:00:00+01:00_2021-11-05T22:00:00+01:00;2021-11-06T10:00:00+01:00_2021-11-06T22:00:00+01:00;2021-11-08T10:00:00+01:00_2021-11-08T22:00:00+01:00;2021-11-09T10:00:00+01:00_2021-11-09T22:00:00+01:00;2021-11-10T10:00:00+01:00_2021-11-10T22:00:00+01:00;2021-11-11T10:00:00+01:00_2021-11-11T22:00:00+01:00;2021-11-12T10:00:00+01:00_2021-11-12T22:00:00+01:00;2021-11-13T10:00:00+01:00_2021-11-13T22:00:00+01:00;2021-11-15T10:00:00+01:00_2021-11-15T22:00:00+01:00;2021-11-16T10:00:00+01:00_2021-11-16T22:00:00+01:00;2021-11-17T10:00:00+01:00_2021-11-17T22:00:00+01:00;2021-11-18T10:00:00+01:00_2021-11-18T22:00:00+01:00;2021-11-19T10:00:00+01:00_2021-11-19T22:00:00+01:00;2021-11-20T10:00:00+01:00_2021-11-20T22:00:00+01:00;2021-11-22T10:00:00+01:00_2021-11-22T22:00:00+01:00;2021-11-23T10:00:00+01:00_2021-11-23T22:00:00+01:00;2021-11-24T10:00:00+01:00_2021-11-24T22:00:00+01:00;2021-11-25T10:00:00+01:00_2021-11-25T22:00:00+01:00;2021-11-26T10:00:00+01:00_2021-11-26T22:00:00+01:00;2021-11-27T10:00:00+01:00_2021-11-27T22:00:00+01:00;2021-11-29T10:00:00+01:00_2021-11-29T22:00:00+01:00;2021-11-30T10:00:00+01:00_2021-11-30T22:00:00+01:00;2021-12-01T10:00:00+01:00_2021-12-01T22:00:00+01:00;2021-12-02T10:00:00+01:00_2021-12-02T22:00:00+01:00;2021-12-03T10:00:00+01:00_2021-12-03T22:00:00+01:00;2021-12-04T10:00:00+01:00_2021-12-04T22:00:00+01:00;2021-12-06T10:00:00+01:00_2021-12-06T22:00:00+01:00;2021-12-07T10:00:00+01:00_2021-12-07T22:00:00+01:00;2021-12-08T10:00:00+01:00_2021-12-08T22:00:00+01:00;2021-12-09T10:00:00+01:00_2021-12-09T22:00:00+01:00;2021-12-10T10:00:00+01:00_2021-12-10T22:00:00+01:00;2021-12-11T10:00:00+01:00_2021-12-11T22:00:00+01:00;2021-12-13T10:00:00+01:00_2021-12-13T22:00:00+01:00;2021-12-14T10:00:00+01:00_2021-12-14T22:00:00+01:00;2021-12-15T10:00:00+01:00_2021-12-15T22:00:00+01:00;2021-12-16T10:00:00+01:00_2021-12-16T22:00:00+01:00;2021-12-17T10:00:00+01:00_2021-12-17T22:00:00+01:00;2021-12-18T10:00:00+01:00_2021-12-18T22:00:00+01:00;2021-12-20T10:00:00+01:00_2021-12-20T22:00:00+01:00;2021-12-21T10:00:00+01:00_2021-12-21T22:00:00+01:00;2021-12-22T10:00:00+01:00_2021-12-22T22:00:00+01:00;2021-12-23T10:00:00+01:00_2021-12-23T22:00:00+01:00;2021-12-24T10:00:00+01:00_2021-12-24T22:00:00+01:00

Photo : Museum für Gestaltung Zürich, Poster Collection, ZHdK

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC) Adresse 65 rue des Grands Moulins Ville Paris lieuville Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC) Paris