Ecriture romanesque : récit de fiction Médiathèque Marguerite Duras Paris Catégorie d’évènement: Paris

Ecriture romanesque : récit de fiction Médiathèque Marguerite Duras, 12 mars 2022, Paris. Ecriture romanesque : récit de fiction

Médiathèque Marguerite Duras, le samedi 12 mars à 15:00

Dans le cadre du Prix des lecteurs, Rémanence des mots propose un atelier d’écriture créative : récit de fiction. À partir d’une source de fiction, racontez-nous une histoire. Produisez une esquisse de roman à travers cet atelier. L’atelier d’écriture créative consiste en une suite de contraintes progressives, suivies de temps de lecture des textes. A Rémanence des mots, cultivons l’art du brouillon ! Nous partirons d’éléments du quotidien ou de faits divers pour aller vers le récit. Vous créerez des textes ludiques qui joueront avec le langage en le faisant sonner et vivre.

Entrée libre sur inscription

Munissez-vous d’un stylo, un crayon ou un clavier, on met la fiction en récit ! Médiathèque Marguerite Duras 115 rue de Bagnolet, 75020 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T15:00:00 2022-03-12T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Médiathèque Marguerite Duras Adresse 115 rue de Bagnolet, 75020 Paris Ville Paris lieuville Médiathèque Marguerite Duras Paris Departement Paris

Médiathèque Marguerite Duras Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Ecriture romanesque : récit de fiction Médiathèque Marguerite Duras 2022-03-12 was last modified: by Ecriture romanesque : récit de fiction Médiathèque Marguerite Duras Médiathèque Marguerite Duras 12 mars 2022 Médiathèque Marguerite Duras Paris Paris

Paris Paris