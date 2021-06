Paris Ecole maternelle de l'Ouest Paris Écriture intergénérationnelle Ecole maternelle de l’Ouest Paris Catégorie d’évènement: Paris

Écriture intergénérationnelle Ecole maternelle de l’Ouest, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 3 juillet 2021

de 14h30 à 16h30

Le samedi 10 juillet 2021

de 14h30 à 16h30

Le samedi 17 juillet 2021

de 10h30 à 12h30

gratuit

Venez participer à un atelier d’écriture intergénérationnelle ! Racontez votre été à une personne âgée du 14ème. À partir de 3 ans. Animations -> Atelier / Cours Ecole maternelle de l’Ouest 13, rue de l’Ouest Paris 75014

13 : Gaîté (96m) 6 : Edgar Quinet (411m)

Contact :Lucie Gence Animations -> Atelier / Cours Solidaire;Ados;En famille;Enfants

Date complète :

2021-07-03T14:30:00+02:00_2021-07-03T16:30:00+02:00;2021-07-10T14:30:00+02:00_2021-07-10T16:30:00+02:00;2021-07-17T10:30:00+02:00_2021-07-17T12:30:00+02:00

MA14 / Luciole

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Ecole maternelle de l'Ouest Adresse 13, rue de l'Ouest Ville Paris lieuville Ecole maternelle de l'Ouest Paris