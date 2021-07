Montreuil Bibliothèque Robert Desnos Montreuil, Seine-Saint-Denis Écriture et lecture par arpentage Bibliothèque Robert Desnos Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Pour en finir avec une histoire de la littérature sexiste, les Parleuses organisent des séances de bouche-à-oreilles pour propager le matrimoine littéraire. Chacune s’articule autour d’un atelier d’écriture, d’un atelier de lecture par arpentage et d’une performance inédite. Pour cette 22e séance, c’est l’autrice historique Mririda N’aït Attik qui sera mise à l’honneur par l’autrice contemporaine Rim Battal.

