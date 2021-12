Sainte-Geneviève-sur-Argence Médiathèque de l'Argence Aveyron, Sainte-Geneviève-sur-Argence Ecriture et Lecture en musique ! Médiathèque de l’Argence Sainte-Geneviève-sur-Argence Catégories d’évènement: Aveyron

Sainte-Geneviève-sur-Argence

Ecriture et Lecture en musique ! Médiathèque de l’Argence, 20 janvier 2022, Sainte-Geneviève-sur-Argence. Ecriture et Lecture en musique !

Médiathèque de l’Argence, le jeudi 20 janvier 2022 à 14:00

**Avec le service culturel de la commune d’Argences en Aubrac** Hélène Dal Farra, du service culturel de la Commune d’Argences en Aubrac, donne rendez-vous aux classes de Grande Section, CP et CE de l’école de Sainte Geneviève sur Argence à la médiathèque ! Au programme : écriture de haïkus, lecture participative et musicale.

Animation réservée aux scolaires

Pour éveiller la créativité et le partage des écoliers ! Médiathèque de l’Argence 1 place des tilleuls 12420 Sainte-Geneviève-sur-Argence Sainte-Geneviève-sur-Argence Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T14:00:00 2022-01-20T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Sainte-Geneviève-sur-Argence Autres Lieu Médiathèque de l'Argence Adresse 1 place des tilleuls 12420 Sainte-Geneviève-sur-Argence Ville Sainte-Geneviève-sur-Argence lieuville Médiathèque de l'Argence Sainte-Geneviève-sur-Argence