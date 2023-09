Écriture des lieux : grand entretien avec Jean Rolin Centre Pompidou Paris, 9 octobre 2023, Paris.

Le lundi 09 octobre 2023

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Dans le cadre du cycle « Les rendez-vous d’Effractions », en lien avec le festival de littérature contemporaine Effractions, la Bibliothèque publique d’information organise un entretien avec l’auteur Jean Rolin.

Pour cette nouvelle saison des Rendez-vous d’Effractions, la Bpi vous propose une série de grands entretiens avec des écrivains français et étrangers.

Auteur d’une trentaine d’ouvrages publiés entre 1980 et 2022, lauréat de plusieurs prix (notamment Médicis, Albert-Londres et Joseph Kessel), Jean Rolin est un observateur minutieux du réel qu’il transcrit dans une écriture d’une rare précision, à la frontière entre le documentaire et la fiction. Le monde qu’il évoque a toujours un cadre spatio-temporel bien déterminé : ses romans, nouvelles, récits de voyage, reportages, chroniques et essais portent un regard acéré et ironique sur des lieux aussi divers que les côtes turkmènes de la mer Caspienne, les transports en commun de la région parisienne ou les cafés-théâtres de la Pologne pendant l’état de guerre.

Animé par Raphaëlle Leyris, journaliste au Monde des Livres

Centre Pompidou Place Georges-Pompidou 75004 Paris

Contact : https://agenda.bpi.fr/evenement/ecriture-des-lieux-grand-entretien-avec-jean-rolin/ contact.communication@bpi.fr

© Hélène Bamberger_P.O.L.