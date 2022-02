Écriture de haïkus / Atelier Médiathèque le Nautilus VILLEPREUX Catégorie d’évènement: Villepreux

Né au Japon, le haïku est un des plus brefs poèmes du monde : trois petits vers sans rime ! Idéal donc pour tenter de saisir la beauté éphémère, les petites merveilles qui traversent un instant notre quotidien : un oiseau sur la neige, un arc-en-ciel à notre fenêtre, le premier bourgeon du terrain vague… Thierry Cazals invite enfants et adolescents à découvrir ces poèmes-lucioles, à savourer leur humour et leur mystère, et se lancer, pourquoi pas, dans l’écriture d’un premier haïku… **_Sur une proposition de La Commanderie-Écritures contemporaines_** _Dès 8 ans_ _Sur réservation_ **Un évènement Printemps des poètes 2022**

Atelier découverte d'écriture de haïkus, mené par Thierry Cazals, dans le cadre du Printemps des poètes à Saint-Quentin-en-Yvelines
Médiathèque le Nautilus
12 BIS SQUARE DES FETES VILLEPREUX
le mercredi 16 mars 2022 à 10:30

