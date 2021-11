Pecquencourt Médiathèque de Pecquencourt Nord, Pecquencourt Écriture créative Médiathèque de Pecquencourt Pecquencourt Catégories d’évènement: Nord

le vendredi 21 janvier 2022 à 17:30

Au programme de cet atelier : petits jeux d’écriture autour du thème de l’amour …. Pas besoin d’être écrivain, d’avoir déjà écrit ou d’avoir une orthographe et une grammaire impeccables … L’objectif est de s’amuser avec les mots, de se faire plaisir et de partager ! Un texte sera choisi à l’issu de l’atelier pour être proposé dans le cadre du spectacle « Prose(s) » de la Ligue d’Impro de Marcq en Baroeul, spectacle programmé le dimanche 23 janvier à 17h30.

Médiathèque de Pecquencourt 15 rue d'Estienne d'Orves 59146 Pecquencourt

2022-01-21T17:30:00 2022-01-21T18:00:00

