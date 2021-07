Écriture créative + Lecture visuelle de Myriam OH & phormazero à Auzon BodyArt Studio, 11 août 2021-11 août 2021, Auzon.

du mercredi 11 août au dimanche 15 août à BodyArt Studio

**En août, au BodyArt Studio d’Auzon** La poétesse **MYRIAM OH (Ould-Hamouda)** animera des ateliers d’écriture les * 11 août, de 9h30 à11h30) * et 12 août, de 17h30 à19h30 Une « lecture visuelle » ( lecture / bande son / projections visuelles) est également prévue les * 14 août, à 10h30 et à 18h30 * ainsi que le 15 août à 15h La poésie mise en lumière : rencontre de mots et d’images pour une expérience multisensorielle qui explore la quête des possibles autour de la communication. Dans une langue cadencée qui claque, la poétesse **MYRIAM OH (Ould-Hamouda)** déroule ses poèmes comme autant d’histoires, sincères, touchantes.. universelles. En se nourrissant et dialoguant avec le son et l’espace, l’artiste visuel Pascal Gary _aka_ **PHORMAZERO** explore et donne sa vision du panel des émotions disponibles… **MYRIAM OH (Ould-Hamouda)** a récemment publié aux éditions Lunatique [**_Ce n’est pas ce que tu n’as pas dit, mais la manière dont tu t’es tu_**](https://www.editions-lunatique.com/ce-n-est-pas-ce-que-tu-n-as-pas-dit) & [_**Scènes d’intérieur sans vis-à-vis**_](https://www.editions-lunatique.com/scenes-d-interieur-sans). Site de l’artiste : [**[https://myriam-oh.com](https://myriam-oh.com)**](https://myriam-oh.com) **PHORMAZERO** : [**[http://www.phormazero.com/](http://www.phormazero.com/)**](http://www.phormazero.com/) **LUNATIQUE :** [**[https://www.editions-lunatique.com](https://www.editions-lunatique.com)**](https://www.editions-lunatique.com) **L’association BODYART STUDIO d’Auzon** Objet de l’association : développer des projets artistiques autour de la photographie (numérique, argentique, techniques « anciennes » : sténopé, cyanotype etc) Développer des projets artistiques autour des arts picturaux éphémère du corps : bodypainting (peinture sur corps) , maquillage artistique, grimage, tatouage au henné etc ; développer une démarche de relaxation et bien-être grâce aux arts picturaux éphémère du corps destiné à tout type de public, en particulier aux femmes enceintes, enfants, malades et personnes handicapées ; aider au développement personnel et professionnel des artistes, photographe et/ ou peintre, dans leurs disciplines et leur démarche avant-professionnel ; organiser des événements autour des domaines artistiques énoncés ci-dessus, comprenant la vente de nourriture et boissons non alcoolisées ; vendre des photographies et des prestations de services liées aux domaines artistiques énoncés

5 €

Ateliers d’écriture et lecture visuelle animés et proposés par Myriam OH (Ould-Hamouda) dans le cadre de l’EXPOSITION ESTIVALE au bodyArt Studio d’Auzon

BodyArt Studio 6 Place de la Halle, 43390 Auzon Auzon Haute-Loire



