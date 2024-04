Ecriture créative et scène ouverte Le Bus Magique Lille, vendredi 12 avril 2024.

Ecriture créative et scène ouverte Avant chaque scène ouverte, Marie vous propose un atelier d’écriture créative ! Vendredi 12 avril, 19h00 Le Bus Magique Sur réservation (ou sur place le jour J si l’atelier n’est pas complet)Tarifs : 10€/5€

Début : 2024-04-12T19:00:00+02:00 – 2024-04-12T20:00:00+02:00

Cette fois-ci, l’atelier durera un peu moins longtemps pour que vous puissiez aller écouter les lectures de textes des poètes Dominique Quelen et Bruno Fern, qui viennent présenter la revue TXT et quelques-unes de leurs œuvres.

Un moment où vous allez pouvoir libérer votre plume, mettre en mots la poésie qui fait partie de vous ❤

Cet atelier se compose ainsi :

– lecture d’un texte d’auteur

– consigne d’écriture courte (10 à 20 min),

– lectures des textes écrits par les participants

– retravail du texte pour celleux qui le souhaitent, afin de le présenter à la scène ouverte qui démarre juste après l’atelier

* Pour en savoir plus sur Marie : https://rosiermarie.wixsite.com/artwork

https://www.instagram.com/marie.g.rosier/

Diplômée de l’École Supérieure d’Art de Tourcoing (2020), elle développe un travail poétique pluridisciplinaire autour du texte et de l’image imprimée. Dans ses installations ou performances, les mots rencontrent photographie, son et dessin. Elle s’est également formée à la pédagogie pour transmettre sa passion.

* Tarifs atelier =>10€ / 5€ en tarif solidaire

* Public : adultes et ados

Toute personne sachant écrire et motivée pour la scène ouverte qui suit est la bienvenue

* Horaire : arrivée conseillée à 18h45 pour adhésion et règlement de l’atelier

* Réservation : le nombre de places est limité, vous pouvez dores et déjà vous inscrire ici.

Après l’atelier d’écriture, c’est la scène ouverte https://www.facebook.com/events/795167021968741/795167025302074/

Modalités :

Sur réservation (ou sur place le jour J si l’atelier n’est pas complet)

✅ Ouvert aux adhérents du Bus magique : adhésion à prix libre sur place, directement au bar

Endroit sauf & heureux : aucune discrimination à bord

️ Toute notre programmation : https://www.facebook.com/lebusmagique.lille/events

