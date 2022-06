Ecriture chorégraphiques Trégunc, 29 juillet 2022, Trégunc.

Ecriture chorégraphiques

Cale de Pors Breign, Pouldohan Trégunc Finistère

2022-07-29 18:30:00 – 2022-07-29

Finistère

19h : Animation danses urbaines

En compagnie de Samba et ses danseurs de l’École de danse « Street’s Light » de la métropole lilloise ; venez découvrir les rudiments de la danse hip-hop et des danses urbaines en général ! Petite démonstration et cours de pratique au programme de la soirée.

Animations et ateliers créatifs :

• Atelier créatif

• Atelier éco-responsable

• Jeux de société

