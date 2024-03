Écriture cadastrale avec Eric Lareine Médiathèque José Cabanis Toulouse, mercredi 13 mars 2024.

Écriture cadastrale avec Eric Lareine Atelier d’écriture – Printemps des poètes 13 – 26 mars Médiathèque José Cabanis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-13T06:00:00+01:00 – 2024-03-13T08:00:00+01:00

Fin : 2024-03-26T06:00:00+01:00 – 2024-03-26T08:00:00+01:00

Médiathèque Tournefeuille

Mercredi 13 mars 19h-22h ET Mercredi 27 mars 19h-22h

Atelier d’écriture cadastrale “Dans le nom de vos rues, sur les plans de votre ville, les plaques de marbres qui ornent vos façades, sur votre Monument aux Morts, ou alors, plus profondément enfoui, dans des couches plus souterraines de votre cité, se cache un héros méconnu, et plus vraisemblablement, une héroïne. Nous lui rendrons hommage, nous chanterons sa gloire, nous dévoilerons sa légende mais aussi la rumeur et les bruits qui courent. Nous écrirons un mythe, un conte de faits réels, qui peuplera à jamais les rêves de vos concitoyens.” E.L

-Mercredi 13 mars de 19h – 22h

-Mercredi 27 mars de 19h – 22h

-Restitution mercredi 3 avril à 20h

Inscription au 05 62 13 21 60

Médiathèque Tournefeuille (boutique d’écriture)

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/ecriture-cadastrale-avec-eric-lareine/ »}]

Atelier Tout public