Ecriture au fil de l’eau

Ecriture au fil de l’eau, 22 juillet 2022, . Ecriture au fil de l’eau



2022-07-22 18:30:00 – 2022-07-22 Cie It’s Ty time : Théâtre de rue – Tout public 19h : Spectacle « Georgia » Georgia, c’est une sirène ! Mais chut… ne le dites à personne, c’est elle qui vous le racontera ! Cette exilée du réel flotte entre deux mondes, rebondit hors de l’eau pour savourer la vie à pleins poumons et chanter au monde la jubilation d’être ensemble. Animations et ateliers créatifs :

• Atelier créatif

• Atelier éco-responsable

• Jeux de société Cie It’s Ty time : Théâtre de rue – Tout public 19h : Spectacle « Georgia » Georgia, c’est une sirène ! Mais chut… ne le dites à personne, c’est elle qui vous le racontera ! Cette exilée du réel flotte entre deux mondes, rebondit hors de l’eau pour savourer la vie à pleins poumons et chanter au monde la jubilation d’être ensemble. Animations et ateliers créatifs :

• Atelier créatif

• Atelier éco-responsable

• Jeux de société dernière mise à jour : 2022-06-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville