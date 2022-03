Écrits d’amour Théâtre du Chien Blanc Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Écrits d’amour Théâtre du Chien Blanc, 17 mars 2022, Toulouse. Écrits d’amour

du jeudi 17 mars au samedi 19 mars à Théâtre du Chien Blanc

### Lecture théâtralisée humoristique Des femmes écrivent à des hommes. Entre époux, entre amants, entre voisins, entre pécheresse et confesseur… Claude Bourgeyx décline avec un humour grinçant tout l’éventail des sentiments humains. Esther Candaës et Alain Régus prêtent leur voix à ces échanges épistolaires à la verve joyeuse. De : Claude Bourgeyx Raton Laveur Productions ### Plus d’infos [Site web](http://www.theatreduchienblanc.fr) ![]() ### Infos pratiques Les 17, 18 et 19 mars à 20h30 Durée : 1h

10€ / 9€ / 6€ / Carnets Pleins Feux

Culture Théâtre du Chien Blanc 26 Rue du général Jean Compans, 31500 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-17T20:30:00 2022-03-17T21:30:00;2022-03-18T20:30:00 2022-03-18T20:31:00;2022-03-19T20:30:00 2022-03-19T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Théâtre du Chien Blanc Adresse 26 Rue du général Jean Compans, 31500 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Théâtre du Chien Blanc Toulouse Departement Haute-Garonne

Théâtre du Chien Blanc Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Écrits d’amour Théâtre du Chien Blanc 2022-03-17 was last modified: by Écrits d’amour Théâtre du Chien Blanc Théâtre du Chien Blanc 17 mars 2022 Théâtre du Chien Blanc Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne