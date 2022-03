Ecrits d’Amour Le Grenier Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

Le Grenier est ravi d’accueillir le Spectacle **”Ecrit d’Amour”** de la Compagnie “Raton Laveur Productions” **Vendredi 1er avril à 20 h** Nathalie Barolle (en remplacement de Esther Candaës) & Alain Régus en duo interprétants des correspondances variée sur l’Amour. _Des femmes écrivent à des hommes. Des hommes à des femmes. Entre époux. Entre amants. Entre voisins. Entre mère et fils. Entre pécheresse et confesseur. Entre inconnus parfois…_ _Ils s’aiment, se désirent, se cherchent, s’évitent, s’apostrophent…_ _A travers cette œuvre épistolaire Claude Bourgeyx ouvre en grand l’éventail coloré des désirs humains, des plus nobles aux moins recommandables._ _Esther Candaës et Alain Régus prêtent leur voix à cette étonnante correspondance d’où jaillit, de chaque mot, une verve joyeuse et un humour décapant._ Participation libre en conscience Réservation conseillée [[https://www.helloasso.com/associations/ressources/evenements/ecrits-d-amour](https://www.helloasso.com/associations/ressources/evenements/ecrits-d-amour)](https://www.helloasso.com/associations/ressources/evenements/ecrits-d-amour)

Lecture à deux voix de correspondances amoureuses

