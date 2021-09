ECRIT PAR MME BACH Ferme de Bel Ebat, 22 janvier 2022, GUYANCOURT.

du samedi 22 janvier 2022 au mardi 25 janvier 2022 à Ferme de Bel Ebat

Après des années de recherches, le musicologue et chef d’orchestre australien prétend que certaines des plus belles pages du plus célèbre des compositeurs baroques, Jean-Sébastien Bach, ont été écrites par Anna Magdalena, sa seconde épouse, qui était jusque-là considérée à tort comme sa simple copiste. Le monde feutré de la musique crie au scandale. Les arguments sont rejetés sans même avoir été étudiés. Et pourtant… Le documentaire est conçu comme une enquête policière recoupant les indices, croisant les preuves et les « témoignages ». Cette découverte pourrait bien renforcer la confiance des jeunes femmes à qui l’on a si souvent dit que les grandes compositrices n’existaient pas ! Dans le cadre du projet Édifier notre Matrimoine. En partenariat avec l’Université de Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines. D’après Martin Jarvis Scénario Robert Beedham et Martin Jarvis Réalisation Alex McCall Traduction Chantal Schurtz Sous-titrage Chloé Stacul Avec Sally Beamish, Heidi Harralson, Martin Jarvis Samedi 22 janvier à 19h30 à l’auditorium de La Batterie Mardi 25 janvier à 20h30 à la Maison de l’Étudiant·e Martan Pan Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

Documentaire / Tout public dès 12 ans En 2011, le professeur Martin Jarvis jette un pavé dans la marre, ou plutôt une météorite dans la mer !

Ferme de Bel Ebat 1 place de Bel-Ébat GUYANCOURT



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T19:30:00 2022-01-22T21:30:00;2022-01-25T20:30:00 2022-01-25T22:30:00