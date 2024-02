Ecris ton histoire du soir avec une intelligence artificielle Médiathèque Françoise Sagan Paris, samedi 27 avril 2024.

Le samedi 27 avril 2024

de 16h00 à 17h30

.Public enfants adultes. A partir de 8 ans. gratuit

Un atelier enfant-parent animé par Kocoya ThinkLab

Lors de cet atelier, enfants et parents s’associeront pour créer une histoire avec l’aide d’une intelligence artificielle.

Ce sera l’occasion de découvrir comment fonctionne cette technologie et de sensibiliser les enfants aux possibilités comme aux risques qu’elle génère.

Le laboratoire de recherche de Kocoya ThinkLab réfléchit aux enjeux du numérique et crée des contenus de formation éprouvés et améliorés par son équipe de formateurs.

Ce travail en tandem est la pierre angulaire de son processus d’innovation pour un numérique éthique, inclusif et intergénérationnel.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010

Contact : +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr

Pixabay