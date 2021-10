Versailles Bibliothèque des Prés-aux-bois Versailles, Yvelines Écris-lui Bibliothèque des Prés-aux-bois Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Écris-lui Bibliothèque des Prés-aux-bois, 21 décembre 2021, Versailles. Écris-lui

Bibliothèque des Prés-aux-bois, le mardi 21 décembre à 10:00

En partenariat avec le CCAS de Versailles.

Sur inscription

Viens écrire et illustrer une carte postale pour l’envoyer à une personne âgée isolée. Une façon simple de créer du lien et de donner le sourire en cette période de fêtes ! De 4 à 15 ans Bibliothèque des Prés-aux-bois 29, rue de l’École des Postes Versailles Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-21T10:00:00 2021-12-21T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Bibliothèque des Prés-aux-bois Adresse 29, rue de l'École des Postes Ville Versailles lieuville Bibliothèque des Prés-aux-bois Versailles