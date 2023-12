« Écris-lui » : atelier Bibliothèque Georges Brassens Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris « Écris-lui » : atelier Bibliothèque Georges Brassens Paris, 10 janvier 2024, Paris. Le mercredi 10 janvier 2024

de 14h30 à 16h30

.Public enfants. A partir de 7 ans. gratuit Sur inscription au 01 53 90 30 30 ou sur bibliotheque.georges-brassens@paris.fr Viens réaliser une carte de vœux pour les lecteurs et lectrices de la bibliothèque qui ne peuvent pas se déplacer : nous leur ferons parvenir via notre service Port’âge *. À partir de 7 ans. *Le Port’âge est un service proposé par les bibliothèques pour apporter à domicile des documents aux personnes en difficulté pour se déplacer. Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr

