Ecrire un Haïku Tarnos, 2 avril 2022, Tarnos.

Ecrire un Haïku Tarnos

2022-04-02 10:00:00 – 2022-04-02 12:30:00

Tarnos Landes

EUR Bachelard, sans le savoir, décrivait assez bien l’atmosphère propice au haïku, “La mémoire, (disait-il) gardienne du temps, ne garde que l’instant « ,… ». Tout ce qui est simple, tout ce qui est fort en nous, tout ce qui est durable même, est le don d’un instant”.

Plongeons donc pleinement, le temps d’un atelier, dans cet instant, seul siège de la poésie, et rendons lui en quelques vers toute sa fougue et sa saveur, soyons là, comme disait Mallarmé, dans “le vierge, le vivace et le bel aujourd’hui”, car c’est tout ce qui importe.

Adultes-Réservation dès le 08/03- Durée 10h-12h30

Tarnos

