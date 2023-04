Écrire mon paysage : Initiation à la peinture chinoise Feibai Institute, 18 mai 2023, Paris.

Du jeudi 18 mai 2023 au vendredi 19 mai 2023 :

jeudi, vendredi

de 10h30 à 16h30

.Public adolescents adultes. A partir de 16 ans. payant

« Écrire mon paysage » est un programme d’initiation à la peinture chinoise, dans l’atelier et en plein air, présenté par Feibai Institute et organisé sous forme de stages thématiques. Autour d’un thème riche en histoire et cher en peinture contemporaine, chaque stage vous invite à libérer votre créativité, à vous imprégner dans la profondeur de l’espace et du temps.

Dans la peinture chinoise, l’acte de peindre un paysage est un geste de créer un monde, de se prolonger indéfiniment dans le temps. Cela est particulièrement représenté par l’idée des montagnes et eaux.

Thème du stage : « Ma rivière ».

Enseignant

ZHAO Fei 趙斐, artiste-chercheuse. Directrice-fondatrice de Feibai Institute, responsable pédagogique des programmes d’arts plastiques et de peinture chinoise. Docteur en Arts plastiques à l’Université Paris VIII. En savoir plus

Feibai Institute 10 rue Thérèse 75001 Paris

Contact : https://feibai.org/ 0682798797 feibai.inst@gmail.com https://feibai.org/programmes/ecrire-mon-paysage/

Feibai Institute