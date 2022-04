Ecrire l’Europe Théâtre de la Croix-Rousse, 16 mai 2022, Lyon.

Ecrire l’Europe

Théâtre de la Croix-Rousse, le lundi 16 mai à 20:30

Lectures d’extraits de textes ukrainiens et russes par les auteurs invités du festival suivies d’une conversation avec Iryna Dmytrychyn (Ukraine), Dorothee Elmiger (Suisse), Emmanuelle Pireyre (France), Marina Skalova (Suisse), Camille de Toledo (France) et Anne Dujin (Esprit). Participation à distance d’un panel d’écrivains tchèques, polonais et roumains, en partenariat avec l’Institut français. Avec : Pavel Hak (Tchéquie). L’actualité brutale en Ukraine nous renvoie à des questions de fond : l’importance des récits pour nous situer dans le chaos de l’histoire, le rôle de la narration pour penser l’appartenance culturelle, les outils dont nous disposons pour comprendre les identités et les frontières. Quelle Europe écrivons-nous au- jourd’hui ? De quoi sommes-nous les héritiers? Vers où nous mènent nos grands récits ? La Villa Gillet invite écrivains, penseurs et traducteurs à débattre de ces questions pour sa soirée d’ouverture.

Sur inscription – 5 € / Gratuit (lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minima sociaux sur présentation d’un justificatif).

Lectures de textes en écho à l’actualité en Ukraine, suivies d’une conversation. Participation à distance d’un panel d’écrivains tchèques, polonais et roumains.

Théâtre de la Croix-Rousse Place Joannes Ambre Lyon La Croix-Rousse Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-16T20:30:00 2022-05-16T22:00:00