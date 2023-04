Écrire l’éternité | Initiation à la calligraphie chinoise Feibai Institute Paris Catégories d’Évènement: île de France

« Écrire l’éternité » est un programme d’initiation à la calligraphie chinoise, présenté par Feibai Institute et organisé sous forme de stage thématique. À travers la pratique du geste calligraphique auprès des chefs-d’œuvre, ce stage nous invite à retracer une histoire culturelle, matérielle et spirituelle de l’écriture chinoise. L’écriture chinoise dont les plus anciens textes retrouvés jusqu’à ce jour remontent au XIVe siècle avant notre ère, est sans doute la seule à posséder une histoire ininterrompue de plus de 3 000 ans. Malgré ses fluctuations, cette écriture a conservé la même structure et ne s’est jamais transformée en un système de transcription phonétique. Cette continuité permet à l’écriture chinoise de transcender l’éphémère. Comment les signes sinographiques transcrivent-ils la notion d’« éternité » depuis l’invention des caractères chinois et aux différents apogées de l’histoire de la calligraphie ? « Écrire l’éternité » est un programme d’initiation à la calligraphie chinoise, présenté par Feibai Institute et organisé sous forme de stage thématique. À travers la pratique du geste calligraphique auprès des chefs-d’œuvre, ce stage nous invite à retracer une histoire culturelle, matérielle et spirituelle de l’écriture chinoise. Enseignant HU Jiaxing 胡嘉興, artiste calligraphe, enseignant-chercheur. Directeur-fondateur de Feibai Institute, responsable pédagogique des programmes d’écriture, de calligraphie et d’études chinoises. Docteur en Anthropologie culturelle du Muséum National d’Histoire Naturelle, spécialisé en anthropologie de l’art de l’écriture. En savoir plus Feibai Institute 10 rue Thérèse 75001 Paris Contact : https://feibai.org/ 0682798797 feibai.inst@gmail.com https://feibai.org/programmes/ecrire-eternite/

