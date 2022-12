Écrire l’effroi : un atelier d’écriture sur le thème de la peur Bibliothèque André Malraux Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Écrire l’effroi : un atelier d’écriture sur le thème de la peur Bibliothèque André Malraux, 14 janvier 2023, Paris. Le samedi 14 janvier 2023

de 14h00 à 17h00

. gratuit En prévision des Nuits de la lecture, la bibliothèque André Malraux vous invite à participer à un atelier d’écriture sur le thème de la peur Cet atelier s’articule autour de deux temps d’écriture, l’un long, l’autre court. Ils se déroulent de la même manière : nous écrivons autour du thème pendant une durée décidée ensemble, puis les textes sont lus et font l’objet d’échanges et de retours constructifs entre les participants. Que vous soyez des écrivains amateurs ou chevronnés, nous attendons avec impatience le crissement de vos plumes, le sifflement de vos stylos et le staccato de vos claviers… Réservation obligatoire par téléphone (01 45 44 53 85) ou par mail (bibliotheque.andre-malraux@paris.fr). Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris Contact : 01 45 44 53 85 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme

