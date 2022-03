Écrire le roman de l’éventail français Bibliothèque Forney, 26 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 26 mars 2022

de 11h00 à 12h30

gratuit

Surprenants samedis : un cycle de rencontres autour des documents patrimoniaux de la bibliothèque Forney

Grâce aux revues de mode du XIXème conservées par la bibliothèque Forney et à des modèles d’éventails, Joëlle Desseigne a habillé les personnages de fiction de ses romans, consacrés aux éventaillistes et aux boutonniers. Elle vous fait découvrir les ouvrages historiques et les livres d’art qui l’ont inspirée. Et vous entraîne dans sa passion pour la beauté d’un objet et le talent d’artisans méconnus.

Joëlle Desseigne, diplômée en littérature, a été enseignante et n’a pas cessé d’écrire. Le sud de l’Oise où elle vit est au coeur de ses recherches et la beauté des éventails fabriqués par les artisans de cette région a inspiré tous ses romans : L’Envers de l’éventail (Editions Saint-Martin, 2012) et Le goût du panache (L’Harmattan, 2019)

Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier Paris 75004

7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (204m) 72 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (204m)



Contact : 01 42 78 14 60 bibliotheque.forney@paris.fr

