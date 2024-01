Écrire le corps : atelier d’écriture créative Médiathèque Hélène Berr Paris, 27 janvier 2024, Paris.

Le samedi 27 janvier 2024

de 14h30 à 17h00

.Public adultes. gratuit

Réservation sur place auprès des bibliothécaires ou par téléphone

Venez-vous former à l’écriture en compagnie d’une autrice professionnelle.

La thématique retenue est celle des rapports entre

l’écriture et le corps, en lien avec et en continuité des Nuits de la Lecture. Avec l’autrice, metteuse en scène, parolière et scénariste Delphine Gustau, qui est également professeure de théâtre.

Proposé par l’association Esprit Roue Libre.

Public adulte

Sur inscription

Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris

Contact : https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr

