En présence d’interprètes LSF/FR. Dans le cadre du Mois parisien du handicap, la bibliothèque Saint-Éloi invite Minh Tran Huy, romancière et critique littéraire, qui a publié en septembre 2022 un livre bouleversant « Un enfant sans histoire ». Cet enfant sans histoire, c’est Paul, son fils, diagnostiqué autiste « sévère ». Entre espoir et désespoir, le livre est le récit d’un combat douloureux mais sans relâche d’une mère et d’un père pour une meilleure prise en charge de leur enfant, pour tenter de l’accompagner au mieux. Toutes les histoires d’enfants neuroatypiques ne se ressemblent pas comme le montre le parcours en miroir de Temple Grandin, jeune américaine devenue spécialiste du bien-être animal et mondialement connue. Un enfant sans histoire est aussi un récit éclairant sur le retard de la France en matière de prise en charge de l’autisme et sur la nécessité absolue d’accompagner les parents. En présence d’interprètes LSF/FR. jeudi 8 juin, 19h adultes inscription recommandée

Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris Contact : 01 53 44 70 30 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/

Minh Tran Huy – Un enfant sans histoire, Actes Sud, 2022

