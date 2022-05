Ecrire la nature – festival Pyrénéen de littérature – Soirée concert opéra Izeste Izeste Catégories d’évènement: IZESTE

Pyrénées-Atlantiques

Ecrire la nature – festival Pyrénéen de littérature – Soirée concert opéra Izeste, 17 juin 2022, Izeste. Ecrire la nature – festival Pyrénéen de littérature – Soirée concert opéra Izeste

2022-06-17 20:30:00 – 2022-06-17 21:30:00

Izeste Pyrénées-Atlantiques Izeste Soirée concert et cantère

Concert en Ossau

Opéra de Pau Pays de Béarn dans le cadre de l’été ossalois Soirée concert et cantère

Concert en Ossau

Opéra de Pau Pays de Béarn dans le cadre de l’été ossalois Soirée concert et cantère

Concert en Ossau

Opéra de Pau Pays de Béarn dans le cadre de l’été ossalois festival ecriture de la nature

Izeste

dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Catégories d’évènement: IZESTE, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Izeste Adresse Ville Izeste lieuville Izeste Departement Pyrénées-Atlantiques

Izeste Izeste Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/izeste/

Ecrire la nature – festival Pyrénéen de littérature – Soirée concert opéra Izeste 2022-06-17 was last modified: by Ecrire la nature – festival Pyrénéen de littérature – Soirée concert opéra Izeste Izeste 17 juin 2022 Izeste Pyrénées-Atlantiques

Izeste Pyrénées-Atlantiques