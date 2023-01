Ecrire et réaliser un film en une semaine ! Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère Catégories d’Évènement: Aubigny-sur-Nère

Cher

Ecrire et réaliser un film en une semaine ! Aubigny-sur-Nère, 13 février 2023, Aubigny-sur-Nère . Ecrire et réaliser un film en une semaine ! Aubigny-sur-Nère Cher

2023-02-13 10:00:00 10:00:00 – 2023-02-17 17:00:00 17:00:00 Aubigny-sur-Nère

Cher La compagnie Poupées Russes vous invite à passer de l’autre côté du miroir, le temps d’un stage cinéma. Et… action ! Comprendre le langage de l’image, se plonger dans la technique son et image, expérimenter, raconter et jouer ensemble. Sur 5 jours, relevez le défi d’écrire et de tourner un court-métrage, en équipe ! Comment naissent les histoires, grandes ou petites, que l’on retrouve sur nos écrans ? Comment transformer le rêve en image ? compagnie.poupeesrusses@gmail.com +33 7 82 80 78 94 Saison culturelle Sauldre et Sologne

Aubigny-sur-Nère

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Aubigny-sur-Nère, Cher Autres Lieu Aubigny-sur-Nère Adresse Aubigny-sur-Nère Cher Ville Aubigny-sur-Nère lieuville Aubigny-sur-Nère Departement Cher

Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aubigny-sur-nere/

Ecrire et réaliser un film en une semaine ! Aubigny-sur-Nère 2023-02-13 was last modified: by Ecrire et réaliser un film en une semaine ! Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère 13 février 2023 Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère, Cher cher

Aubigny-sur-Nère Cher