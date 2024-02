Ecrire et présenter les collections des deux guerres mondiales Hôtel national des Invalides, Musée de l’armée Paris, samedi 18 mai 2024.

Ecrire et présenter les collections des deux guerres mondiales La classe, l’œuvre ! Samedi 18 mai, 17h00 Hôtel national des Invalides, Musée de l’armée

Début : 2024-05-18T17:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-18T17:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Le musée de l’Armée s’engage en faveur de l’éducation artistique et culturelle et participe cette année au dispositif La classe, l’oeuvre !

Pour cette nouvelle édition, le musée propose de :

• Confier à 3 classes la rédaction de 7-10 cartels jeune public pour les collections permanentes des départements des deux guerres mondiales.

• Organiser la restitution de ces outils pédagogiques à l’occasion de la Nuit des musées avec une prise de parole des élèves.

L’objectif est de permettre aux élèves de s’approprier le patrimoine commun, en étant de véritables acteurs dans la valorisation de ce dernier et de devenir ainsi des passeurs de culture. Ce projet contribue aussi à valoriser les collections du musée et renforcer sa place d’acteur culturel à vocation éducative et pédagogique, en lien avec l’acquisition des programmes scolaires.

