Écrire et partager pour clarifier sa vie professionnelle Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Écrire et partager pour clarifier sa vie professionnelle Cité des sciences et de l’Industrie, 28 septembre 2021, Paris. Écrire et partager pour clarifier sa vie professionnelle

du mardi 28 septembre 2021 au mardi 22 février à Cité des sciences et de l’Industrie

Dans cet atelier, des outils sont proposés pour renforcer la confiance en soi : l’écriture, la prise de parole et la relation de qualité. 10h-13h [ATELIER] Des outils sont proposés pour renforcer la confiance en soi : l’écriture, la prise de parole et la relation de qualité. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-28T10:00:00 2021-09-28T13:00:00;2021-09-28T10:00:00 2021-09-28T13:00:00;2021-10-12T10:00:00 2021-10-12T13:00:00;2021-10-12T10:00:00 2021-10-12T13:00:00;2021-10-19T10:00:00 2021-10-19T13:00:00;2021-10-19T10:00:00 2021-10-19T13:00:00;2021-11-02T10:00:00 2021-11-02T13:00:00;2021-11-02T10:00:00 2021-11-02T13:00:00;2021-11-23T10:00:00 2021-11-23T13:00:00;2021-11-23T10:00:00 2021-11-23T13:00:00;2022-02-15T10:00:00 2022-02-15T13:00:00;2022-02-22T10:00:00 2022-02-22T13:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cité des sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris lieuville Cité des sciences et de l'Industrie Paris Departement Paris

Cité des sciences et de l'Industrie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Écrire et partager pour clarifier sa vie professionnelle Cité des sciences et de l’Industrie 2021-09-28 was last modified: by Écrire et partager pour clarifier sa vie professionnelle Cité des sciences et de l’Industrie Cité des sciences et de l'Industrie 28 septembre 2021 Cité des sciences et de l'industrie Paris Paris

Paris Paris