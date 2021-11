Bacquepuis Bibliothéque de Bacquepuis Bacquepuis, Eure Ecrire et créer un Haiku sur le thème de l’amour Bibliothéque de Bacquepuis Bacquepuis Catégories d’évènement: Bacquepuis

1° Lecture commune de Haïku à voix haute 2° Explication de ce qu’est un haïku, ses caractéristiques, comment il se construit 3°Chaque participant cherche et définit l’idée qu’il veut faire ressortir dans son haïku 4° Chacun prépare le support sur lequel il va écrire son haïku (lavis réalisé à partir d’encres) 5°Pendant que le support sèche, chacun crée son propre haïku sur le thème de l’amour 6° Chacun écrit son poème sur son support

8 places

Créer et écrire un HAIKU sur le thème de l'amour » (Haïku est un poème court d'origine japonaise)

2022-01-21T20:00:00 2022-01-21T21:30:00

