« À partir de souvenirs, de voyages, de rencontres, de textes ou d’images, d’archives publiques ou privées, les participants à l’atelier seront invités à partager des moments personnels « d’enquête » et à les écrire, pour mener un projet traversant les genres (roman, poème ou essai, texte documentaire ou fictionnel) » Pierre Benetti Atelier d’écriture mené par Pierre Benetti, écrivain, journaliste, critique littéraire et secrétaire de rédaction de la revue en ligne « En attendant Nadeau ». Les séances ont lieu chaque samedi de 10h à 12h. Première séance samedi 18 septembre 2021

Atelier d’écriture réservé aux Achérois à partir de 15 ans

