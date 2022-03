Écrire debout : Voyage poétique Salle de cinéma – Rue Saint Marc Montgiscard – 1er étage, 19 mars 2022, Montgiscard.

Écrire debout : Voyage poétique

Salle de cinéma – Rue Saint Marc Montgiscard – 1er étage, le samedi 19 mars à 20:30

Ada Mondès, poétesse et traductrice, parcourt le monde en donnant à ses aventures la forme de spectacles poétiques. Avec son spectacle « Écrire debout ! », elle nous proposera un carnet de voyage vivant où les spectateurs sont invités à tirer au sort les destinations pour construire un voyage inédit. On y entendra de l’espagnol ; beaucoup, étant donné de nombreux séjours en Amérique Latine ; mais aussi du russe, du brésilien, de l’indonésien, du maori… Pêle-mêle, Ada Mondès fera entendre des témoignages, des bouts d’ailleurs, des mots inconnus et des parfums familiers, du tango russe ou argentin, des lettres jamais envoyées, la pluie dans la jungle, une plongée au cœur du Honduras et une insomnie chilienne, un chapeau sri-lankais, des pierres avec un visage ou l’odeur des clous de girofle… Et quelques chansons pour éclairer le chemin. Avec ses mots, voilà ce qu’elle nous contera : « un jour te parler de la neige des pays blancs / enfouis sous des langues hostiles / une nuit te conter le désert des contrées jaunes /ensevelies dans les steppes de la mémoire ». En première partie, Stéphane Amiot, qui a souvent évoqué des horizons lointains, ceux qui l’ont émerveillé lors de ses voyages en Afrique et de son séjour sur l’Île de la Réunion, nous conduira dans le pays de sa jeunesse, en Charente. Avec lui, nous plongerons dans l’écume du souvenir des paysages de Saintonge de son dernier recueil : « Saisons de lagunage ». Professeur de français dans la région toulousaine, il a publié des recueils de poèmes, des romans pour la jeunesse, un roman policier autour du Grand Raid de la Réunion : « Le Fou de la Diagonale ».

entrée libre

Soirée poétique interactive avec Ada Mondès et Stéphane Amiot dans le cadre du printemps des poètes

Salle de cinéma – Rue Saint Marc Montgiscard – 1er étage



