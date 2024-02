Écrire « contre » le réel Librairie L’Hydre aux mille têtes Marseille 1er Arrondissement, mercredi 3 avril 2024.

Noah Truong et Luz Volckmann pratiquent une langue qui mêle l’intime et le politique, sans détour, une langue du réel. C’est ce réel qui est venu sculpter leurs mots.

Dès 13 ans

En partenariat avec La Marelle



» Nous écrivions depuis toujours nos mots de tous les jours alors nous ne nous sommes pas rendu compte que les mots avaient changé la face du jour. » Luz Volckmann



» Tout cela doit être gardé écrit / ne serait-ce que / pour les frères et les soeurs / celles et ceux qui viendront après / et chercheront elles aussi à tâtons / seules. » Noah Truong



UNE LECTURE SUIVIE D’UNE RENCONTRE AVEC NOAH TRUONG ET LUZ VOLCKMANN



Poète et poétesse, Noah Truong et Luz Volckmann pratiquent une langue qui mêle l’intime et le politique, sans détour, une langue du réel. C’est ce réel qui est venu sculpter leurs mots. Pour cette rencontre, les artistes proposent de renverser la démarche et de montrer comment leur langue sculpte le réel, l’intime, le politique.



Luz Volckmann est écrivaine et poétesse trans. Aux éditions blast, elle a publié Les Chants du placard (2020) et Aller la rivière (2021). Elle est aussi coautrice du spectacle Dans mon dessin et travaille actuellement à l’écriture d’un roman.

Noah Truong est poète et plasticien. Son travail aborde les thèmes de la transition de genre, de la métamorphose, de l’enfance et de la vie queer. Son premier recueil, Manuel pour changer de corps, est paru en 2024 aux éditions Cambourakis.



· Modération de l’échange Roxana Hashemi .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03 19:00:00

fin : 2024-04-03

Librairie L’Hydre aux mille têtes 96 rue Saint-Savournin

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

