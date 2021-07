Sainte-Geneviève-des-Bois Piscine d'en Face Essonne, Sainte-Geneviève-des-Bois Écrire avec la bouche Piscine d’en Face Sainte-Geneviève-des-Bois Catégories d’évènement: Essonne

L’artiste Zoé Philibert invite les participants à « écrire avec la bouche », c’est- à-dire à explorer des formes d’écriture orale. Au cours de l’atelier, les participants raconteront des histoires à plusieurs en mêlant leurs voix. Ils seront notamment incités à se couper la parole, à s’approprier des histoires qui ne sont pas les leurs, à les réinterpréter librement jusqu’à les déformer mais aussi à glisser des mensonges dans de vrais récits. Ces narrations collaboratives pourront être retranscrites visuellement par le dessin et l’écriture et donner lieu à de petites éditions ou à des récits contés.

Dès 6 ans, intergénérationnel

