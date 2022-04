Ecrin de jungle pour le masque Coco Musée Georges Borias, 14 mai 2022 18:00, Uzès.

Nuit des musées Ecrin de jungle pour le masque Coco Musée Georges Borias Samedi 14 mai, 18h00 Entrée libre, sans réservation

Opération “La Classe, l’Oeuvre”

Découvrez les créations des élèves de l’école primaire de Sanilhac, à partir d’un objet du musée : une noix de coco gravée au 18e siècle. Avec l’aide de l’artiste Jeanne Montel, les enfants ont dessiné, sculpté, réalisé des empreintes et écrit une nouvelle…

_Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

Musée présentant l’histoire d’Uzès et de sa région, installé dans l’ancien palais épiscopal du 17e siècle, entre ville et garrigue.

http://uzesmusee.blogspot.fr

Free entrance, without reservation Saturday 14 May, 18:00

Museum presenting the history of Uzès and its region, installed in the former episcopal palace of the 17th century, between city and garrigue.

Descubra las creaciones de los alumnos de la escuela primaria de Sanilhac, a partir de un objeto del museo: un coco grabado en el siglo XVIII. Con la ayuda de la artista Jeanne Montel, los niños han dibujado, esculpido, realizado huellas y escrito una nueva…

Este evento es propuesto por un establecimiento que se beneficia de la denominación “Museo de Francia”.

Entrada libre, sin reserva Sábado 14 mayo, 18:00

Ancien Evêché, 30700 Uzès 30700 Uzès Occitanie