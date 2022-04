Ecrin de jungle pour le masque Coco Musée Georges Borias Uzès Catégories d’évènement: Gard

Musée Georges Borias, le samedi 14 mai à 18:00

Découvrez les créations des élèves de l’école primaire de Sanilhac, à partir d’un objet du musée : une noix de coco gravée au 18e siècle. Avec l’aide de l’artiste Jeanne Montel, les enfants ont dessiné, sculpté, réalisé des empreintes et écrit une nouvelle… _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

Entrée libre, sans réservation

Opération “La Classe, l’Oeuvre” Musée Georges Borias Ancien Evêché, 30700 Uzès Uzès Gard

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T23:00:00

